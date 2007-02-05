Екс-главі ЮКОСа пред`явили нове звинувачення

Генпрокуратура РФ пред`явила нове звинувачення у відмиванні грошових коштів екс-главі ЮКОСа Михайлу Ходорковському, повідомила РІА Новостипо телефону його адвокат Каріна Москаленко.

Ходорковському, як і главі МФО МЕНАТЕП Платону Лебєдєву, пред`явлено звинувачення в розкраданні грошових коштів шляхом привласнення, а також їх відмиванні.

"Ці мільярди доларів, які йому пред`являють, - це навіть не абсурд, а безумство", - заявила Москаленко.

За її словами, Ходорковський не визнає своєї провини.

Слідчі дії в прокуратурі Читинської області, куди Ходорковського і Лебєдєва доставили зі слідчого ізолятора Чити, тривали близько п`яти годин.

У середині грудня 2006 року екс-глава ЮКОСа і глава МФО МЕНАТЕП, вже засуджені на вісім років позбавлення волі за шахрайство і ухиляння від сплати податків, на вимогу прокуратури були етаповані в СІЗО Чити для проведення слідчих дій у новій кримінальній справі.

Лебєдєв відбуває покарання в одній з виправних колоній Ямало-Ненецького автономного округу, Ходорковський - в колонії, що розташована в 550 кілометрах від Чити.