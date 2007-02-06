Лужков прийшов на роботу з підбитим оком (фото)

Мер Москви Юрій Лужков у вівторок з`явився на засіданні уряду столиці з садном на лобі та гематомою довкола лівого ока.

"Я хочу одразу, щоб не було ніяких розмов і вигадок щодо моєї зовнішності, сказати про те, що швидкісний спуск на гірських лижах призвів до деяких змін на моєму обличчі", - так прокоментував мер подію.

Це вже не перша травма, одержана Лужковим на відпочинку. Два роки тому йому в голову влучила невигоріла частина піротехнічної петарди.

Лента.ру

Кадр телеканалу "Росія"