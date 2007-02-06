Лужков прийшов на роботу з підбитим оком (фото)
17:01, 06 лютого 2007Світ
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Це вже не перша травма...
Мер Москви Юрій Лужков у вівторок з`явився на засіданні уряду столиці з садном на лобі та гематомою довкола лівого ока.
"Я хочу одразу, щоб не було ніяких розмов і вигадок щодо моєї зовнішності, сказати про те, що швидкісний спуск на гірських лижах призвів до деяких змін на моєму обличчі", - так прокоментував мер подію.
Це вже не перша травма, одержана Лужковим на відпочинку. Два роки тому йому в голову влучила невигоріла частина піротехнічної петарди.
Кадр телеканалу "Росія"
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