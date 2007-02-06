США створять Об`єднане військове командування в Африці

Роберт Гейтс

Президент США Джордж Буш ухвалив створити Об`єднане військове командування в Африці. Про це оголосив керівник Пентагону Роберт Гейтс, повідомляє агентство Рейтер.

"Президент вирішив створити нове Об`єднане військове командування - в Африці", - заявив міністр оборони США, виступаючи в конгресі.

Командування координуватиме військові операції і протистоятиме можливим загрозам, які можуть походити з "чорного континенту", додав Гейтс.

Наразі відповідальність за операції в Африці покладена на Центральне і Європейське командування, продовжив глава Пентагону.

За його словами, це - застаріла форма організації управління, що збереглася з часів "холодної війни".

Створення нового командування, з погляду Гейтса, відкриє можливість для "ефективнішого і інтегрованого підходу" до рішення актуальних для США питань на Африканському континенті, сказав міністр оборони.

Хоча Гейтс згадав тільки два командування, які несуть відповідальність за операції в Африці, за даними Рейтер, поряд з Європейським і Центральним, за справи в Африці відповідає ще й Тихоокеанське командування США.

Досі в структурі американських Збройних сил налічується дев`ять Об`єднаних командувань (п`ять регіональних - Центральне, Тихоокеанське, Центральної і Південної Америки, Європейське, Єдиних сил, і чотири функціональних - Стратегічне, Космічне, Спеціальних операцій і Стратегічного транспортування).