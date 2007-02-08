Колишній шеф Литвиненка визнав, що ФСБ готувала вбивство Березовського

Олександр Литвиненко був зрадником, який в радянські часи заслуговував би страти, сказав його колишній шеф з органів російської держбезпеки.

Олександр Гусак звинуватив Литвиненка в тому, що він допомагав британським спецслужбам розкрити особи російських шпигунів, після того, як перебрався до Лондона з Москви. Він заявив, що оскаженілі агенти обмірковували можливість помститися йому - убити, пише The Times.

"Я вважаю його типовим зрадником, оскільки він зрадив те, що є священним для будь-якого оперативника – свої оперативні джерела. Агенти з його оперативних джерел прийшли і оголосили, що ваші (британські) спецслужби їх розсекретили, вони запитали, що тепер робити", – сказав Гусак.

Гусак був начальником Литвиненка у Відділі боротьби з організованою злочинністю ФСБ, спадкоємиці КДБ. Він залишив службу у 1998 році, в тому ж році, коли Литвиненко викликав сенсацію в Москві, розкривши план ФСБ убити мільярдера-олігарха Бориса Березовського.

Гусак, який зараз працює юристом, визнав, що плани ліквідації Березовського дійсно обговорювалися. Проте він наполягає, що Литвиненко винен у зраді Батьківщині.

"Литвиненко потрапляє під статтю 275 УК. Це називається зрадою. За це встановлені покарання – до 20 років в`язниці. Я виховувався на радянських законах, за якими за зраду по статті 64 передбачається страта. Я думаю, що якби за радянських часів він повернувся в СРСР, його засудили б до страти".

Гусак, який у минулому очолював секретний підрозділ, який Литвиненко назвав "бригадою смерті", повідомив, що до нього зверталися агенти ФСБ із заявами, що їхні імена були розкриті британським спецслужбам.

"Скажу вам чесно, я нікому з них не сказав, щоб він пішов і убив Литвиненка, хоча один з них (розсекречених агентів) дійсно мені сказав: "Слухай, він стільки натворив, хочеш, я його кінчу?" – розповів Гусак в інтерв`ю телепрограмі каналу ВВС Newsnight.

Рішення Гусака виступити з такими твердженнями відносно свого колишнього підлеглого суперечить зроблений їм в листопаді заяві, що Литвиненка могли убити чеченські сепаратисти.

Тоді Гусак сказав, що вбивство могло бути "кровною помстою" Литвиненку за вбивство в 1996 році чеченського бойовика. Гусак разом з Литвиненком брав участь в операції проти чеченських бойовиків в Дагестані на півдні Росії.

"Того вечора, коли я хотів допитати захопленого чеченця, мені сказали, що Литвиненко нібито замучив його до смерті", – сказав Гусак в інтерв`ю газеті "Комерсант".

Гусак підтвердив заяви Литвиненка, що начальник їх секретного підрозділу в 1997 році наказав їм убити Бориса Березовського, але сказав, що він не сприйняв це розпорядження серйозно. Він, проте, додав: "Якби глава ФСБ Микола Ковальов дав мені персональний наказ, я б його виконав".

Ковальова на посту директора ФСБ в 1998 році змінив Володимир Путін, який і керував службою, коли Литвиненко на прес-конференції з чотирма іншими офіцерами ФСБ, що приховували обличча під масками, розповів про цю змову.

Президент Путін неодноразово заперечував заяви Литвиненка про змову. Тільки минулого тижня він сказав, що Литвиненко був звільнений з ФСБ за погане поводження з ув’язненими і розкрадання вибухівки.

В даний час Ковальов є депутатом Держдуми, раніше він був заступником голови думського комітету з безпеки. Він вже висловлював припущення, що за вбивством Литвиненка стоїть Березовській, який хотів таким чином дискредитувати Путіна.

43-річний Литвиненко помер в листопаді після того, як одержав високу дозу радіоактивної речовини полоній-210. На смертному одрі він заявив, що наказ його убити віддав Володимир Путін. Кремль відкидає ці звинувачення.

Скотланд-Ярд направив до кримінального суду Великобританії матеріали справи, в яких, наскільки відомо, у якості обвинувачених названі колишній офіцер КДБ Андрій Луговий і його діловий партнер Дмитро Ковтун. Обидва вони зустрічалися з Литвиненком в Лондоні 1 листопада, того дня, коли він відчув себе зле.

Відносини між Лондоном і Москвою учора увечері знов піддалися випробуванню: Росія висловила незадоволення тим, що Великобританія перешкоджає спробам направити російських слідчих до Лондона для допиту людей, імовірно причетних до справи, серед яких і Борис Березовській.

Офіційний представник МЗС РФ Михайло Камінін сказав, що прохання про сприяння слідству було направлене 8 січня, але відповіді до цих пір не одержано. Скотланд-Ярд заперечує, що він тягне час.

Inopressa