Лукашенко розповів, що йому обіцяв Янукович

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО закликав Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА продовжити політику Віктора ЮЩЕНКА щодо Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУКАШЕНКО повідомив під час зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ у Києві.

«Я сьогодні ЯНУКОВИЧУ говорив, що ЮЩЕНКО зробив багато для Білорусі у західному напрямку. І я би хотів, щоб ця політика була продовжена. Віктор Федорович пообіцяв мені це», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

При цьому О.ЛУКАШЕНКО дуже високо оцінив роль В.ЮЩЕНКА, якого інколи навіть називали адвокатом Білорусі. «ЮЩЕНКО – це великий друг Білорусі, і це вже назавжди», - додав О.ЛУКАШЕНКО.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості збереження високого рівня відносин між двома країнами і пообіцяв, що незалежно від того, де він буде, на якій посаді, він завжди сприятиме розвитку цих відносин.