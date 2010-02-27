Качинський підписав договір про розміщення військ США у Польщі

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ підписав ратифікований цього місяця польсько-американський договір SOFA про розміщення військ США на польській території.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента Польщі.

Договір дозволить вже наприкінці березня – на початку квітня створити тимчасову базу американських військ, яка вже після 2012 стане постійною.

На базі розміщуватимуться американські ракети ПВО Patriot, а пізніше ракети SM-3, що входять в систему балістичної оборони.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Сейм Польщі ратифікував підписаний з адміністрацією США в грудні минулого року договір SOFA (Status of Forces Agreement).

Довідка УНІАН. Адміністрація нового Президента США Барака ОБАМИ в серпні минулого року відмовилася від планів Джорджа БУША розмістити стаціонарну систему ПРО в Польщі та Чехії.

Натомість нова американська влада вирішила створити мобільну систему ПРО, елементи якої будуть розміщені на кораблях, а також у деяких державах Східної Європи.

Польська влада спочатку закликала не відмовлятися від стаціонарного розміщення ПРО, але після оголошення рішення заявила, що нова система може бути вигіднішою для поляків, ніж попередня.

В рамках домовленостей із американською владою Польща має отримати бойові ракети Patriot, що мають бути включені в національну систему ППО.