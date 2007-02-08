Керівник Пентагону зарахував Китай і Росію до потенційних супротивників США

З несподіваною заявою виступив міністр оборони США, який закликав збільшити чисельність збройних сил країни, для того, щоб США були готові до масштабної війни. Причому до потенційних супротивників крім Ірану і КНДР він зарахував Китай і Росію, передає РБК.

"Ми не знаємо, що відбуватиметься в таких країнах, як Росія, Китай, Північна Корея і Іран", - заявив керівник Пентагону на слуханнях, які пройшли напередодні в комітеті з питань збройних сил американського конгресу, де обговорювався військовий бюджет країни на 2008 р.

Р.ГЕЙТС підтримав проект бюджету, згідно з яким чисельність американських сухопутних військ і морських піхотинців має бути збільшена, що дасть змогу збільшити і кількість так званих "вільних військових з`єднань", які зможуть протидіяти можливим новим загрозам.

"Нам необхідні всі засоби ведення війни: як наземні бойові з`єднання, здатні воювати з великими арміями, так і спецпідрозділи для боротьби з терористичними загрозами", - цитує слова міністра Associated Press.