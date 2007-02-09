Москва звинуватила Вашингтон у зведенні нової берлінської стіни (фото)

Сергій Іванов на зустрічі у Севільї. Фото AFP

Глава Міноборони РФ Сергій Іванов порівняв рішення США розвернути в Східній Європі позиційний район глобальної системи ПРО із спробою зведення нової берлінської стіни. Як повідомляє РІА Новини, виступаючи в Севільї на неформальному засіданні Ради РОСІЯ-НАТО, віце-прем`єр російського уряду сказав: "Навіщо нам нова віртуальна берлінська стіна?".

Він підкреслив, що рішення США розмістити елементи системи протиракетної оборони на території Чехії і Польщі "призведе до негативної зміни військово-стратегічній ситуації".

Це заява російського міністра оборони пролунала на тлі загострення геополітичного протистояння між Москвою і Вашингтоном у Східній Європі. Так, міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що Америці "необхідний повний набір засобів ведення війни", у тому числі і "наземні сили, здатні битися з великими регулярними арміями". Він пояснив, що це пов`язано з непередбачуваністю подальшої політики таких країн, як Росія і Китай.

У свою чергу, директор департаменту МЗС РФ з питань безпеки і роззброєння Анатолій Антонов заявив, що Росія може вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі. Це пов`язано з тим, що НАТО перевищило кількісні параметри, встановлені для альянсу, після вступу до нього країн Східної Європи у 1999 році.

Лента.ру