На думку Ющенка, спецслужби Росії виконали політичне замовлення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що проблема із недопущенням на територію Росії народного депутата Петра ПОРОШЕНКА безпідставною і продиктованою політичними міркуваннями.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам, коментуючи сьогоднішнє роз’яснення російського МЗС, В.ЮЩЕНКО наголосив, що жодних “чорних списків” в Україні не існує. «Це видумка тих політиканів, які хочуть формувати спекуляції на подібного роду питаннях», - наголосив Президент України.

Водночас він погодився з тим, що були особи, які завдавали шкоди репутації та іміджу України, і тому ті кроки, які були вжиті СБУ до цих осіб, були публічно пояснені і ґрунтувались на глибокій доказовій базі та на основі міжнародних принципів.

«Те, що сьогодні відбулось з боку спеціальних служб Росії, я маю на увазі останні дії, які відбулись проти народного депутата ПОРОШЕНКА, вони потребують пояснень. Я не хочу давати глибших коментарів, хоча при нагоді я також міг розширити свою позицію в цьому питанні. На мій погляд, такий крок я бачу бездоказовим і продиктованим, на мій погляд, виключно політичними міркуваннями», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого народному депутату П.ПОРОШЕНКУ заборонили в’їзд на територію Росії.

Сьогодні в МЗС РФ заявили, що Москва заборонила в’їзд на територію Росії громадянину України П.ПОРОШЕНКУ у відповідь на запроваджену Україною практику "чорних списків" стосовно російських громадян.