Ющенко запрошує в Україну баварців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає зацікавленість України в приході на її територію інвестицій всесвітньо відомих баварських компаній.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром Баварії Едмундом ШТОЙБЕРОМ.

Президент відзначив, що високо цінує українсько-баварські відносини та особистий внесок прем`єр-міністра Баварії в їх наповнення конкретним змістом.

За словами глави держави, в Україні надають важливого значення діяльності постійної українсько-баварської робочої комісії.

В.ЮЩЕНКО, крім того, відзначив, що важливою складовою українсько-німецьких відносин - у тому числі на регіональному рівні - залишається євроінтеграційний напрямок української політики.