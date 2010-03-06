У Румунії буде розміщено 24 американських ракети

У Румунії буде розміщено три батареї нової американської системи протиракетної оборони (ПРО) - загалом 24 пускових установки.

Про це повідомив президент цієї країни Траян БЕСЕСКУ під час наради, що відбулася сьогодні, в міністерстві оборони, передає ІТАР-ТАСС.

"З появою елементів ПРО Румунія одержить гарантію безпеки від будь-яких ракетних атак. Це буде оборонна система, яка не зможе бути трансформована в наступальну", - сказав румунський лідер. При цьому він наголосив, що "всі розмови, пов`язані з небезпекою, що її вона нібито може становити, є пропагандистськими".

Зі свого боку, влада США підтвердила, що розміщення ракет на території Румунії буде направлено для відбиття "можливої загрози" з боку Ірану.