У Лівані запровадили надзвичайні заходи безпеки

У Лівані запроваджено надзвичайні заходи безпеки у зв`язку з роковинами смерті екс-прем`єра країни Рафіка Харірі.

14 лютого, повідомляє НТВ, оголошено неробочим днем. Поліція посилила патрулі, обгородила колючим дротом центральну площу Бейрута. Там пройде траурний мітинг, організований проурядовими силами.

Буквально за два кроки від площі свою акцію протесту продовжують опозиційні партії. Вони відмовилися згорнути наметове містечко, незважаючи на вимоги властей.

Служби безпеки побоюються масштабних зіткнень між політичними противниками. Загроза безпорядків посилилася після терактів, які сталися напередодні, жертвами яких стало троє людей.

Як повідомляє НТВ, лідери руху «Хезболлах» закликали своїх прихильників не перетворювати роковини смерті Харірі на день помсти.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок уранці в околицях ліванської столиці Бейрута майже одночасно в двох автобусах, які слідували один за одним, сталися вибухи. За останніми даними, вони забрали життя трьох чоловік, поранення дістали 18.

Генсек ООН Пан Гі МУН засудив теракти, жертвами яких стали безневинні громадяни. "Цей злочин скоєний за день до дворічних роковин атаки, що забрала життя екс-прем`єра Лівану Рафіка Харірі і ще 21людини, започаткували низку вбивств і актів тероризму в Лівані", - йдеться в заяві, обнародуваній на брифінгу в ООН.

Колишній прем`єр-міністр країни загинув два роки тому від вибуху бомби, котра була закладена на шляху проходження його кортежу. Убивць так і не знайшли.