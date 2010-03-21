Російський корабель тоне в Японському морі

Корабель російського Тихоокеанського флоту "Прибалтика" зазнав аварії в Корейській протоці Японського моря, передає РІА Новости.

За даними джерела інформаційного агентства в штабі флоту, на борту корабля перебувають близько 170 моряків.

Сигнал про те, що в машинне відділення надходить вода, надійшов в неділю вранці за місцевим часом, уточнили в штабі. У другій половині дня екіпажу вдалося зупинити протікання води, проте двигун запустити не вдалося, і корабель дрейфує біля японського острова Цусіма. На допомогу йому вийшов великий протичовновий корабель "Адмірал Виноградов". Інших подробиць поки не повідомляється.

За даними "Вікіпедії", "Прибалтика" - це судно зв`язку проекту 1826, яке було введено в експлуатацію в 1983 році.