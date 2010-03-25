Білорусь подала на Росію до міжнародного суду

Міністерство юстиції Білорусі звернулося до Економічного суду СНД, що виконує функції суду ЄврАзЕС, з позовною заявою про правомірність стягування експортних митних зборів на нафтопродукти і нафтохімічну сировину, яка поставляється з Росії до Білорусі, повідомляє у четвер прес-служба білоруського Мінюсту на своєму сайті.

Як пише newsru, в повідомленні Мінюсту сказано, що "застосування митних зборів на продукти переробки нафти, використовувані як хімічна сировина в безперервних виробничих процесах, серйозно ускладнило, а з окремих позицій - привело до повного припинення постачань таких продуктів на нафтохімічні підприємства Білорусі". По суті, відзначає відомство, це означає загрозу повної зупинки роботи ряду найбільших підприємств нафтохімічного комплексу Білорусі.

У повідомленні підкреслюється, що білоруська сторона неодноразово піднімала питання про правомірність і законність дій РФ на всіх рівнях і у всіх форматах. Востаннє дане питання обговорювалося на засіданні Ради міністрів Союзної держави 16 березня в Бресті. У Мінюсті констатують, що проведені переговори і офіційне листування не принесли ніяких результатів.

"У ситуації, що склалася, білоруська сторона не бачить іншого способу захисту своїх законних прав і інтересів, окрім як звернення в міжнародні судові інстанції", - сказано в повідомленні.