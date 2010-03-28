Екологи заблокували найбільший вугільний порт світу

Активісти руху захисту довкілля протестують в гавані австралійського порту Ньюкасл, найбільшого вугільного порту світу, передає РІА "Новости" з посиланням на Бі-бі-сі.

Більше 60 невеликих байдарок, плотів і човнів спустилися на воду в бухті порту, який розташований за 160 кілометрів на північ від Сіднея. Екологи таким чином висловили своє невдоволення зростанням вугільної промисловості та "бездіяльністю властей" в питаннях зміни клімату.

Вугілля експортується через порт Ньюкасл з 1831 р., в 2007-2008 фінансовому році звідси відправлено 89 млн. тонн вугілля.