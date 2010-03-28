Екологи заблокували найбільший вугільний порт світу
12:11, 28 березня 2010Світ
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Протест проти бездіяльності влади
Активісти руху захисту довкілля протестують в гавані австралійського порту Ньюкасл, найбільшого вугільного порту світу, передає РІА "Новости" з посиланням на Бі-бі-сі.
Більше 60 невеликих байдарок, плотів і човнів спустилися на воду в бухті порту, який розташований за 160 кілометрів на північ від Сіднея. Екологи таким чином висловили своє невдоволення зростанням вугільної промисловості та "бездіяльністю властей" в питаннях зміни клімату.
Вугілля експортується через порт Ньюкасл з 1831 р., в 2007-2008 фінансовому році звідси відправлено 89 млн. тонн вугілля.
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