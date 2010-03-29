Під час вибухів у московському метро загинула 31 людина, 23 поранених

Внаслідок двох вибухів у московському метро 31 людина загинула і 23 поранені.

Як передає ІТАР-ТАСС, такі попередні дані повідомило джерело в правоохоронних органах Росії.

За його словами, 19 тіл загиблих виявлено на станції метро «Луб`янка», де вибух стався о 07.56 мск, «ще 11 чоловік внаслідок вибуху дістали тяжкі травми і зараз доставляються в міські лікарні, зокрема й вертольотами», сказав він.

Що стосується другого вибуху, який прогримів о 08.40 мск на станції «Парк культури»-радіальна, то там уже виявлені тіла 12 загиблих, стільки ж чоловік поранено. Зараз їм надають меддопомогу.