У Владивостоку спалили символи недругів Росії

У Владивостоку в останній день Масляної активісти організації "Молода гвардія" замість традиційного опудала російської зими спалили три символічні фігури: корупціонера, нациста і недруга Росії.

Як передає РІА Новости, акція пройшла в неділю на Спортивній набережній міста.

На думку молодогвардійців, головну загрозу для майбутнього Росії зараз становлять корупціонери, що розвивають тіньову економіку, націоналісти, які розпалюють ворожнечу між людьми заради збільшення свого політичного іміджу, а також ті, хто не бажає бачити Росію сильною і незалежною.

У гуляннях на центральній площі Владивостока, які пройшли в традиційному для цього свята дусі, взяли участь більше тисячі жителів міста.