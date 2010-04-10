Одна людина зі списку пасажирів не сіла в літак Президента Польщі
Уточнені дані: на борту біло 88 людей
На борту літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився сьогодні під російським містом Смоленськ, перебувало 88 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Варшаві прес-секретар Міністерства закордонних справ Польщі Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ.
Він зазначив, що у списку пасажирів було 89 осіб, з яких одна особа не вилетіла до Росії.
"На жаль, найбільш правдоподібно, що всі 88 пасажирів, які знаходилися на борту, загинули", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Смоленській області при заходженні на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 Президента Польщі, на борту якого перебували Президент Польщі Л.Качинський і його дружина.
За даними прокуратури РФ, на борту літака перебували 132 особи.