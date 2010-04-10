СКП Росії: екіпаж загиблого Ту-154 самочинно пішов на посадку

Екіпаж літака Ту-154, на якому загинув президент Польщі Лех Качинський, не врахував рекомендації російської сторони і пішов на посадку, що підтверджує вилучений запис переговорів.

Як передає РІА Новости, про це повідомив керівник СКП РФ Олександр БАСТРИКІН на нараді з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ в оперативному штабі на місці трагедії.

За характером виявлених переговорів екіпажу літака, зауважив О.БАСТРИКІН, не рекомендувалося проводити посадку в Смоленську, проте ці рекомендації не були виконані.

«Вилучений запис підтверджує характер переговорів», - сказав він.

Міністр з надзвичайних ситуацій РФ Сергій ШОЙГУ доповів В.ПУТІНУ, що наразі виявлено всі тіла загиблих і почалася їх відправка до Москви, де вже організовано зустріч бригад рятувальників і медична експертиза.

За його словами, в Москві вже все готово для того, щоб розмістити родичів загиблих, а також людей, які супроводжуватимуть делегацію.

Глава МНС підкреслив, що тіла всіх загиблих виявлені, а на місці трагедії працює понад 60 слідчих і криміналістів.

Як повідомляв УНІАН, в суботу вранці літак Ту-154, на борту якого перебувала велика польська делегація на чолі з президентом Польщі, розбився під Смоленськом. Л.Качинський з делегацією летів до Росії для участі в жалобних заходах в Катині. На борту, за останніми даними, перебували 97 пасажирів і членів екіпажу, ніхто з них не вижив.