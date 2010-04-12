В Угорщині в першому турі парламентських виборів перемогла опозиція

В Угорщині підведені попередні підсумки першого туру парламентських виборів.

Упевнену перемогу, як і передбачали опитування, отримала опозиційна правоконсервативна партія "Фідес" на чолі з Віктором ОРБАНОМ - вона набрала майже 53% голосів, повідомляє радіо «Свобода».

На другому місці - до недавнього часу правлячі соціалісти з 19%, від яких трохи відстала радикальна націоналістична партія "За кращу Угорщину", що вперше потрапила до парламенту.

П`ятипроцентний бар`єр долає також екологічна партія "Політика може бути різною".

Другий тур відбудеться 25 квітня в одномандатних округах, де жоден з кандидатів не набрав більше половини голосів.