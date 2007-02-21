Придністров`я оголосило про повний формальний розрив з Республікою Молдова

У Придністров`ї визнані такими, що втратили силу, ухвали про утволрення з Молдовою спільної держави.

У Придністров`ї сьогодні набуло чинності рішення Верховної ради про визнання такими, що втратили чинність кількох постанов, що передбачали утворення з Молдовою конфедерації або створення федеральної держави.

Документ, ухвалений придністровським парламентом 31 січня 2007 р., набув чинності сьогодні після його публікації в ЗМІ. Скасування ухвали Верховної ради ПМР від 6 січня 1993 р. "Про утворення Молдавської конфедерації", від 9 квітня 2003 р. "Про деякі принципи механізму розробки і затвердження проекту Конституції федеральної держави, яку утворюють Придністровська Молдавська Республіка і Республіка Молдова на договірній основі", а також від 23 квітня 2003 р. "Про затвердження повноважних представників ПМР у складі спільної комісії з розробки проекту Конституції федеральної держави, яку утворюють Придністровська Молдавська Республіка і Республіка Молдова на договірній основі" було здійснене, як наголошено в повідомленні, "відповідно до ст. 62 Конституції ПМР, Концепції зовнішньої політики ПМР з урахуванням волевиявлення громадян Придністров`я, висловеного на республіканському референдумі щодо взаємин з Російською Федерацією і Республікою Молдова".