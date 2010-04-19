Президент Киргизії перед поваленням встиг переховати 200 млн. доларів

Тимчасовий уряд Киргизії просить світову спільноту знайти і заблокувати рахунки колишнього президента Курманбека Бакієва і його оточення. На початку квітня 2010 р. тільки за дві доби через шість комерційних банків було виведено 200 млн. дол., передає радіостанція "Маяк". За словами заступника голови тимчасового уряду Теміра Сариєва, за попередньою інформацією, кошти нині в одному з американських банків. Ситуація вже обговорювалася з помічником держсекретаря США. Тимчасовий уряд повідомив, що ці кошти оточення екс-президента може використати для організації терактів.

Після перевороту в Киргизії проти колишнього президента К.Бакиева було порушено кримінальну справу як за фактами вбивств під час заворушень 7 квітня в Бішкеку, так і по епізодах про зловживання К.Бакієва своїм становищем, повідомив віце-прем`єр Киргизії Азімбек Бекназаров.

Правоохоронці Киргизії, нагадує РосБізнесКонсалтинг, продовжують пошуки братів поваленого президента К.Бакієва. Колишній лідер країни і його найближче оточення підозрюються в корупції, вбивствах журналістів і політиків. Заведено більше 200 кримінальних справ. Сам К.Бакієв, який залишив Киргизію і пішов у відставку, відкидає звинувачення в злочинах, висунуті проти нього і його оточення.