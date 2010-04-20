Вулкан в Ісландії «запрацював» із новою силою

Ісландський вулкан Ейяфьятлайокудль, виверження якого раніше майже припинилося, знову "запрацював" у понеділок увечері. Про це повідомляє Газета.руз посиланням на британських метеорологів.

"Вулкан раніше практично припинив вивергатися, але тепер виверження знову продовжується, вулканічний попіл викидається на висоту від 10 до 15 тисяч футів (від 3 до 4,5 тисяч метрів)", - йдеться в прогнозі розповсюдження вулканічного попелу. В попередньому повідомленні вчені заявляли, що вулкан знизив активність і викидав попіл на висоту не більше 200 метрів.

Наразі у метеослужби як і раніше немає даних про проникнення попелу на висоту, що перевищує 10,6 тисяч метрів.

За даними прогнозу, у вівторок хмара вулканічного попелу над північчю Євразії та Атлантикою не зазнає значних змін і не рухатиметься далі на захід.

Одна з плям, розташована на висоті нижче 6 тисяч метрів, протягнеться вузькою смугою від східного узбережжя Канади через південь Гренландії та Європу до центру Західного Сибіру.