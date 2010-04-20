Путін кличе до ЄЕП усіх бажаючих

Створюваний Єдиний економічний простір РФ, Білорусі і Казахстану відкритий для всіх, хто бажає до нього приєднатися.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, виступаючи з доповіддю у Держдумі.

«1 січня 2010 року спільна митна територія Росії, Білорусі і Казахстану стала реальністю, і ми переходимо до якісно нового інтеграційного етапу – через два роки має бути створено Єдиний економічний простір з вільним рухом капіталів і послуг. Причому наше об`єднання відкрите для всіх, хто бажає до нього приєднатися», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, це більш глибша якість інтеграції, ніж Митний союз.

Прем`єр РФ відзначив, що три держави мають уніфікувати десятки фундаментальних документів, які покладено в основі розвитку економіки трьох країн.

В.ПУТІН підкреслив, що розв’язувати питання вдосконалення митної процедури треба буде у форматі Митного союзу, а це складніше.

За його словами, якість митного адміністрування в РФ не відповідає світовій практиці, де митне оформлення проводитися протягом кількох годин, а в РФ – не менше одного тижня, а іноді і понад місяць.

«Подібні неадекватні терміни часто ставлять хрест на експорті або імпорті високотехнологічної продукції. Якщо не буде елементарного порядку на митниці, жодні зусилля російських інноваційних та інших товарів не дадуть належного результату», - відзначив В.ПУТІН.