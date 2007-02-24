На пляжі таїландського курорту застрелили двох росіянок

Поліція Таїланду в тісному контакті з посольством РФ проводить розслідування вбивства двох росіянок у Паттайї. Про це сьогодні ІТАР-ТАРС повідомив консул Росії в Таїланді Володимир Пронін.

"Поліція Патайї і провінції Чонбурі розслідує це вбивство, підтримуючи тісний контакт з російським консульством", - сказав дипломат, зазначивши, що розслідування інциденту взяв під особистий контроль мер Паттайї і губернатор провінції Чонбурі.

За словами консула, невідомі застрелили двох дівчат сьогодні вночі на одному з пляжів курорту Паттайя (170 км. на південний схід від Бангкока) за нез’ясованих обставин. Курортне місто Паттайя користується підвищеною популярністю у російських туристів.

За словами представника поліції, 30-річну Тетяну Цимфер (Tatiana Tsimfer) і 25-річну Любов Свіркову (Liubov Svirkova) знайшли застреленими на прилеглому до самої Паттайї курорті Джомтін (Jomthien). Невідомий злочинець випустив у них чотири кулі з пістолета калібром 9 міліметрів і зник, не торкаючись загиблих.

За словами одного з поліцейських, який опинився недалеко від місця події, він чув постріли, після чого побачив людину, яка втікала з пляжу. Можливий злочинець вибіг на дорогу і зник на мотоциклі.

За словами свідків, ще вранці двох туристок бачили на пляжі - вони пили алкогольні напої і плавали.

Поліція веде розшук представника фірми, що здавала в оренду лежаки на пляжі. За однією з версій слідства, причиною вбивства міг стати конфлікт між ним і росіянками.

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