Німецькі екологи відкликали позов проти Nord Stream

Судовий розгляд звинувачень німецьких екологів проти будівельників газопроводу "Північний потік" скасовано, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

Союзи захисників природи під час консультацій з представниками консорціуму Nord Stream знайшли компромісний варіант. Факт досягнення мирної угоди підтвердили обидві сторони. Позов, поданий до Вищого адміністративного суду в Грейфсвальді, відкликано, заявив голова земельної організації Союзу захисту природи BUND Корінна Цвілаг (Corinna Cwielag). Вона пояснила, що будівельники погодилися з думкою експертів, внесли правки до проекту і зробили його прийнятнішим з екологічного погляду.

"Проектувальники дали гарантії і запевнили, що будуть вжиті додаткові заходи в цілях захисту природи", - цитує агентство ots експерта Міжнародної екологічної організації Світовий фонд дикої природи (WWF) Йохена Лампа (Jochen Lamp). За його словами, консорціум також пообіцяв виділити більше десяти мільйонів євро на реалізацію природоохоронних проектів. "Досягнута угода – це великий успіх. Ми раді, що змогли зробити свій внесок до забезпечення захисту природи в акваторії Балтійського моря", - наголосив еколог.