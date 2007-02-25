Іран готовий до будь-якого розвитку подій

Президент Ірану Махмуд АХМАДІНЕЖАД заявляє, що Тегеран не має наміру відмовлятися від робіт, метою яких є вироблення ядерного палива, повідомило інформаційне агентство ISNA.

"Іран одержав технологію створення ядерного палива, Іран рухається як потяг.., у якого немає ні гальм, ні заднього ходу", - процитувало агентство його виступ у Тегерані.

Крім того, за повідомленням агентства, заступник міністра закордонних справ Ірану Манучер МОХАММАДІ сказав на конференції в Ісфахані, що Тегеран готовий до будь-якого розвитку подій навколо своєї ядерної програми, і подальші заходи ООН не зупинять роботи в галузі ядерної енергетики.

"Ми приготувалися до будь-яких ситуацій, навіть до війни", - сказав М.МОХАММАДІ.

"Якщо вони приймуть другу резолюцію, Іран не відповість і продовжить ядерні розробки", - додав він.

У грудні Рада безпеки ООН схвалила введення відносно Ірану санкцій, що стосуються обміну ядерними технологіями і поставок ядерних матеріалів.

Західні держави вважають, що ядерна програма Ірану спрямована на створення атомної бомби, тоді як Тегеран стверджує, що збагачення урану необхідне лише для потреб цивільної енергетики, передає Рейтер.