Шварценеггер не проти позмагатися за президентство в США

Губернатор штату Каліфорнія в США Арнольд Шварценеггер в передачі «Нічне шоу» телекомпанії Ен-бі- сі заявив про готовність балотуватися в президенти США при внесенні необхідних поправок до Конституції і закону про вибори США. Ведучий програми Джей Ліно поставив губернаторові запитання, чи готовий той висунути свою кандидатуру на пост президента, якби закони йому це дозволяли. «Без жодних сумнівів», - відповів Шварценеггер, який народився в Австрії.

Конституція США не дозволяє балотуватися в президенти громадянам країни, що народилися в інших державах. Внесення змін до Основного закону повинні схвалити дві третини складу обох палат Конгресу тільки на першому етапі. Сам Шварценеггер дивиться на речі реально і усвідомлює, що такий поворот подій в найближчому осяжному майбутньому малоймовірний, уточнив пізніше офіційний представник губернатора Аарон Маклір.

Вибори нового губернатора Каліфорнії відбудуться 2 листопада цього року. Конституція забороняє одній людині займати цей пост довше за два терміни підряд. Тому Арнольд Шварценеггер у виборах брати участь не буде. Його наступник обирається на чотири роки.

Газета.ру