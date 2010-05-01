У Польщі думають, що договором з Путіним Україна спалить мости з ЄС

Підписання українськими властями запропонованого на цьому тижні главою російського уряду Володимиром ПУТІНИМ договору про енергетичну співпрацю унеможливить співробітництво у цій сфері з Європейським союзом.

Про це йдеться в аналітичних висновках, зроблених експертами варшавського Центру Східних досліджень (OSW), текст яких має УНІАН.

Висновки експертів були зроблені на основі оприлюдненого українськими ЗМІ проекту договору, який з’явився після переговорів В.ПУТІНА із українським прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ у ніч із 26 на 27 квітня.

"Можливе підписання пропонованої російським урядом угоди про співпрацю в енергетичній сфері означало б обмеження суверенітету України в енергетичній політиці і унеможливило б співпрацю з ЄС", - зазначають аналітики.

Вони вважають згаданий договір "виразно асиметричним" для України.

"Записи проекту вказують, що Росія планує: забезпечити собі долю у виробництві та доставці енергії; обмежити можливості експорту енергії Україною; отримати контроль над видобутим в Україні газом; гарантувати довгострокову 100% залежність України від РФ у ядерній енергетиці (російські реактори, російське паливо, участь росіян у видобутку урану)", - відзначають польські експерти.

Аналітики також звертають увагу на те, що поєднання електричних мереж України і Росії означатиме відмову українців від поєднання своїх мереж із Європейським союзом.

Крім того, низка недеталізованих пропозицій поставила б російські фірми у привілейоване становище у газовій, нафтовій та інших українських галузях.

Натомість, Україна мала б отримати кредити та інвестиції у спільні проекти, хоча навіть це в оприлюдненому договорі не виписано конкретно.

Водночас експерти висловили сумнів, що нова влада погодиться на такі пропозиції росіян, оскільки вони безпосередньо зачіпають інтереси низки членів правлячої Партії регіонів і її спонсорів.

"Ці інтереси для нової влади мають набагато вищу ціну, ніж ціна базування Чорноморського флоту", - підсумували аналітики.