Комуністи захопили Акрополь (фото)

Близько ста учасників комуністичної профспілки Всеробітничий фронт боротьби (РАМІ) влаштували акцію протесту на афінському Акрополі, повідомляють у вівторок вранці місцеві телеканали.

Учасники профспілки протестують проти планованих заходів уряду щодо жорсткого скорочення державних видатків.

Комуністи вивісили з Акрополя два великі транспаранти з гаслом: "Повстаньте, народи Європи!" англійською і грецькою мовами.

Грецький парламент, нагадує РІА "Новости", обговорить у вівторок пакет заходів із скорочення видатків на 11% ВВП (30 мільярдів євро) до 2012 року в обмін на 110 мільярдів євро кредитної підтримки ЄС і МВФ. У відповідь профспілки держслужбовців оголосили 48-годинний страйк, до якого в середу приєднається також приватний сектор.

Акрополь - скеля в центрі Афін, де розташований всесвітньо відомий храмовий комплекс включаючи найбільш видатний пам`ятник давньогрецької архітектури - Парфенон.