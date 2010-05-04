На півдні США внаслідок повеней загинули десятки людей

В американських штатах Теннессі, Міссісіпі та Кентуккі внаслідок буревіїв і проливних дощів минулими вихідними загинуло не менш як 29 осіб, передає Радіо «Свобода».

Тільки у штаті Теннессі сильні дощі призвели до різкого підйому води у річці Камберленд, 19 осіб загинуло, десять з них - у столиці штату місті Нешвіл. Затоплена історична частина міста.

Загальний матеріальний збиток від стихійного лиха в постраждалих штатах обчислюється десятками мільйонів доларів.