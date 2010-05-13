У ПАР жираф убив дівчину

У ПАР жираф убив 25-річну дівчину.

Як повідомляє «Газета.ру», за інформацією The Daily Telegraph, дівчина прогулювалася з двома своїми собаками в провінції Лімпопо, коли один із них, помітивши жирафів, наблизився до них і почав гавкати. Коли господиня спробувала забрати свого вихованця, жираф ударив її в шию. Від одержаних травм потерпіла померла на місці.

За попередньою інформацією, тварина була налякана гавкотом собаки, що викликало у неї агресію і призвело до цього інциденту.