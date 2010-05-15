Влада Сомалі вимагає від Росії пояснень

Перехідний уряд Сомалі зажадав від Росії пояснити, чому російські моряки залишили судно, на якому перебували 10 піратів, дрейфувати в Аденській затоці без навігаційного устаткування. Як вважає влада країни, такі дії звели до мінімуму вірогідність виживання людей.

"Ми хочемо одержати від Росії роз`яснення щодо смерті наших громадян. Вони бандити, це безперечно, але рішення про їх долю мав ухвалити суд. Кинути їх у міжнародних водах було не єдиною альтернативою", - заявив агентству Reuters чиновник Міністерства інформації Сомалі Абдірасак Аден.

На думку деяких фахівців, такі дії російських моряків суперечили даним Росією зобов`язанням зберегти піратам життя і право громадян Сомалі на справедливий суд.

"Складно чекати, що хтось зможе досягти берега без навігаційного устаткування. Якщо пірати справді були залишені в морі без достатнього запасу продовольства і навігаційного устаткування в 300 морських милях від узбережжя, то Росії знову не вдалося виконати взяті на себе зобов`язання і запобігти результату, який було легко передбачати", - цитує експерта з правових питань з Найробі РосБізнесКонсалтинг.

Як повідомляв УНІАН, танкер "Московський університет" з 23 трьома російськими моряками на борту був захоплений піратами в Аденській затоці 5 травня. На допомогу до них вирушив великий протичовновий корабель "Маршал Шапошников", і вже вранці 6 травня стало відомо, що танкер звільнено, убитий один пірат, ще десять затримані. Того ж дня повідомлялося, що російська влада має намір переправити десятьох затриманих до Москви і там судити їх за піратство. Проте пізніше інформація була переглянута: захоплених піратів посадили в надувний човен і пустили у відкрите море, відібравши зброю і засоби навігації.