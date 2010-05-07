Пірати, захоплені російськими моряками, заявили, що вони заручники

Люди, захоплені російськими моряками при звільненні танкера "Московський університет", заявили, що вони не пірати, а заручники. Як пише "Коммерсант", посилаючись на власні джерела, затримані розповіли військовому слідчому, який їх допитував, що вони самі заручники піратів, і ті примусили їх брати участь в нападі на танкер.

За словами підозрюваних, коли на допомогу до "Московського університету" прийшов російський військовий корабель "Маршал Шапошников", пірати сіли на катер і втікли. На борту танкера вони залишили зброю, засоби абордажу і полонених.

Наголошується, що команда російського танкера підтвердити або спростувати цю версію не може: моряки закрилися в машинному відділенні і не виходили звідти, поки судно не було звільнене. Таким чином, вони не бачили нікого із своїх загарбників і не можуть упізнати їх.

6 травня повідомлялося, що російська влада мають намір переправити десятьох затриманих до Москви і там судити їх за піратство. Проте пізніше інформація була переглянута.

"На жаль, нині юридичних правил судового переслідування піратів, які діють у районі Сомалі, не існує, і таким чином, вони не потрапляють під юрисдикцію жодної держави і міжнародного права", - сказав співрозмовник агентства РІА "Новости" в Міністерстві оборони РФ. Він також повідомив, що захоплених піратів посадили в надувний човен і пустили у відкрите море, відібравши зброю і засоби навігації - за годину човен зник з радарів. Ця інформація офіційно не підтверджена.

Президент РФ Дмитро Медведєв на зустрічі з міністром оборони Анатолієм Сердюковим сказав, що доручить МЗС і Міноборони опрацювати питання, пов`язані із створенням міжнародної правової бази для боротьби з піратством. За словами Медведєва, всі знають, що це зло і ніяк не можуть домовитися, як з ним боротися, а в результаті, з погляду правових і політичних засобів, "ця ситуація дуже погана". "Доки цього не буде, нам доведеться чинити так, як чинили наші предки, коли зустрічали піратів", - цитує Медведєва агентство.

Танкер "Московський університет" з 23 трьома російськими моряками на борту був захоплений в Аденській затоці 5 травня. Моряки закрилися від піратів і подали сигнал лиха. На допомогу до них вирушив "Маршал Шапошников", і вже вранці 6 травня стало відомо, що танкер звільнено. Як повідомлялося, під час операції був убитий один пірат, ще десять затримані.