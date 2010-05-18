В'єтнам хоче на порядок збільшити кількість своїх студентів в Україні

В`єтнам хоче суттєво збільшити кількість своїх студентів, що навчаються в Україні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі першого віце-прем`єр-міністр України, про це заявив сьогодні член Центрального комітету Комуністичної партії В`єтнаму Хоанг Бінь КУАН під час зустрічі з Андрієм КЛЮЄВИМ.

«Якщо врахувати той факт, що населення В`єтнаму становить 86 млн., то сьогоднішня кількість в`єтнамських студентів та аспірантів, які навчаються в Україні - 1063 людини - можна збільшити на порядок, заявив керівник відділу міжнародних зв`язків Центрального комітету правлячої партії В`єтнаму.

Він зазначив, що одним з ключових пріоритетів у двосторонньому співробітництві, в`єтнамська сторона вважає саме сферу освіти.