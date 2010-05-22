Путін: Митний союз не зможе діяти на повну силу

Митний союз Росії, Білорусії і Казахстану не зможе почати діяти на повну силу з 1 липня 2010 року, як це передбачалося раніше, заявив прем`єр РФ Володимир Путін в інтерв`ю міждержавній телерадіокомпанії "Мир".

Напередодні в Петербурзі, нагадує РІА "Новости", прем`єри Росії, Білорусії і Казахстану проводили багатогодинні переговори, але так і не змогли узгодити позиції і врегулювати спори щодо набуття чинності з 1 липня Митним кодексом. Як заявив після переговорів Путін, сторони домовилися продовжити процес ратифікації Митного кодексу протягом двох тижнів на експертному рівні.

Відповідаючи на запитання журналіста телерадіокомпанії "Мир", чи зможе Митний союз з 1 липня почати діяти на повну силу, прем`єр РФ сказав: "На повну силу не зможе".