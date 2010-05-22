Путін про Грузію, опозицію, православний народ і злочинну політику

Росія не збирається втручатися у внутрішньополітичні справи Грузії, заявив в інтерв`ю Міждержавній телерадіокомпанії "МИР" прем`єр-міністр Росії Володимир Путін.

За словами прем`єра, його зустрічі з представниками нинішньої грузинської опозиції, зокрема з Ніно Бурджанадзе і Зурабом Ногаїделі, свідчать не про те, що Москва хоче "втручатися у внутрішні справи Грузії, а про те, що громадськість Грузії розуміє, що потрібно вибудовувати як мінімум нормальні міждержавні відносини". "Те, що у нас сьогодні діалог з різними політичними силами Грузії налагоджений - це добра передумова для того, щоб налагодити з Грузією і нормальні міждержавні відносини", - цитує РосБізнесКонсалтинг. Він зазначив, що зараз у керівництва Росії "складається діалог з тими людьми, з якими зовсім недавно було досить складно розмовляти".

"Ми вважаємо грузинський народ дружнім народом щодо Росії і російського народу. У нас століттями склалися особливі відносини. Це православний народ, близький нам за духом і по історією. Те, що відбулося в останні роки - це результат, м`яко кажучи, помилкової, якщо не сказати злочинної політики нинішнього грузинського керівництва", - сказав В.Путін.