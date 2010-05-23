В Італії жінка вперше отримала сан священика
17:43, 23 травня 2010Світ
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Першу месу Лонгітано провела в Мілані
В Італії жінка вперше отримала сан священика, повідомляє італійське агентство ANSA.
В суботу обряд посвячення в англіканській церкві Всіх святих в Римі пройшла Марія Вітторіа ЛОНГІТАНО (Maria Vittoria Longhitano).
Вона належить до італійської старокатолицької церкви, що відкололася від основної гілки католицької церкви наприкінці XIX додає AFP. Свою першу месу ЛОНГІТАНО провела в неділю в Мілані.
При цьому офіційний Ватикан як і раніше не визнає зведення жінок в священницький сан, хоча в деяких напрямах християнства така можливість допускається.
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