В Італії жінка вперше отримала сан священика, повідомляє італійське агентство ANSA.

В суботу обряд посвячення в англіканській церкві Всіх святих в Римі пройшла Марія Вітторіа ЛОНГІТАНО (Maria Vittoria Longhitano).

Вона належить до італійської старокатолицької церкви, що відкололася від основної гілки католицької церкви наприкінці XIX додає AFP. Свою першу месу ЛОНГІТАНО провела в неділю в Мілані.

При цьому офіційний Ватикан як і раніше не визнає зведення жінок в священницький сан, хоча в деяких напрямах християнства така можливість допускається.