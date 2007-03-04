Саакашвілі: результати виборів в Абхазії не будуть визнані

Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив сьогодні в Горі, що спроба "узаконення беззаконня" в Абхазії ніколи не буде визнана ні його країною, ні міжнародним співтовариством. "Грузія ніколи не змириться з черговим беззаконням, яке має місце в останні дні в Абхазії", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні в Абхазії проходять вибори до парламенту невизнаної республіки.

М.Саакашвілі також повідомив, що інформація про те, що Абхазію покинуло 300 тис. чоловік, не відповідає дійсності. "Офіційне населення Абхазії на початку 1992 р. складало більше 500 тис. чоловік, але насправді там проживала безліч людей без прописки. В результаті кривавої громадянської війни, при прямій участі іноземних елементів і при їх головній ролі, з Абхазії було вигнано 400-500 тис. чоловік, і зараз там менше 100 тис. населення", - сказав він.

По словах М.Саакашвілі, грузино-абхазька війна "була великою трагедією, яка зламала життя етнічних грузин, абхазів, вірмен, росіян". За даними грузинського президента, з Абхазії була вигнана половина етнічних абхазів, що не змирилися з ситуацією в республіці. "У сепаратистів і їх покровителів були надії, що пройде час, і ніхто не захоче повертатися додому, на це вони сподіваються і сьогодні", - повідомив він. М.Саакашвілі підкреслив: "У Грузії виросло нове покоління, вільне від комплексів, яке ніколи не змириться з капітулянтством і беззаконням, зневагою їх правами".

М.Саакашвілі заявив: "Ми вільні від всякої помсти і насильства, ми дійсно хочемо примирення, з позиції сильної грузинської держави. Ми хочемо закриття старих сторінок з Абхазією і хочемо працювати над спільним майбутнім". Таке майбутнє він бачить в єдиній, сильній і багатонаціональній Грузії.

РБК-Україна