Світовий банк підрахував збитки України від смертей під колесами

Світовий банк (СБ) наголошує на необхідності посилення безпеки дорожнього руху в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції провідний фахівець сектора охорони здоров`я регіонального управління Європи і Середньої Азії СБ і основний автор звіту «Протистояння «смерті на колесах»: забезпечення безпеки дорожнього руху в Європі і Центральній Азії» Патріціо МАРКЕС.

За його словами, щорічні збитки України, обумовлені високим рівнем дорожньо-транспортного травматизму (ДТТ), становлять близько 5 млрд. дол. Згідно з дослідженням СБ, рівень смертності на 100 тис. жителів у країнах колишнього СРСР у 5 разів перевищує аналогічний показник у країнах Європи.

П.МАРКЕС підкреслив, що ДТТ негативно відбивається на групах населення економічно продуктивного віку: 55% смертельних випадків унаслідок дорожньо-транспортних пригод у країнах Європи і Центральної Азії (ЄЦА) припадає на людей віком від 15 до 44 років, причому переважно на вікову групу 15-29 років; понад 80% із них – чоловіки.

Основними причинами ДТП в Україні П.МАРКЕС назвав швидку їзду, керування автомобілем в нетверезому стані, а також модель поведінки водіїв – ігнорування ременя безпеки, користування за кермом мобільним телефоном.

Як зазначив П.МАРКЕС, в Україні відсутній системний підхід до вирішення питання посилення безпеки руху. За його словами, має бути розроблена середньострокова програма або стратегія вирішення даної проблеми, визначені основні цілі і завдання, при цьому реалізація такої програми повинна одержати підтримку на найвищому рівні.

У свою чергу, керівник представництва Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР підкреслив, що СБ готовий інвестувати в розвиток транспортної інфраструктури України, але вимагатиме від української влади конкретних кроків з поліпшення системи безпеки руху.

«Якщо інтенсивність руху зростатиме без поліпшень у безпеці руху, то Україна втрачатиме ще більше працездатного населення», – сказав М.РАЙЗЕР.

Також він зазначив, що сьогодні в Україні проблема високого рівня дорожньо-транспортного травматизму недостатньо висвітлюється у засобах масової інформації.

«Смерть на дорогах – дуже важливе питання, і ми вважаємо, що ЗМІ повинні більше уваги приділяти йому», – сказав М.РАЙЗЕР.