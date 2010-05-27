Кількість загиблих у результаті вибуху в Ставрополі зросла до 6 осіб

Кількість загиблих у результаті сьогоднішнього вибуху в Ставрополі зросла до 6 осіб, поранені не менше 45, передає телеканал "Росія 24". Більшість із загиблих і поранених (список) - молодші 30 років.

Як раніше повідомлялося, сьогодні близько 18:45 (час московський) біля будівлі, що прилягає до Ставропольського Будинку культури і спорту, спрацював вибуховий пристрій. Вибух стався за 15 хвилин до початку концерту державного ансамблю танцю "Вайнах - легенда Кавказу".

За попередніми даними, потужність безоболонкового вибухового пристрою, начиненого вражаючими елементами, становила 200-250 г в тротиловому еквіваленті.

За фактом вибуху, повідомляє РосБізнесКонсалтинг, порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 105 Кримінального кодексу РФ (вбивство двох і більше осіб, здійснене загальнонебезпечним способом), ч.2 ст.222 КК РФ (незаконний обіг вибухових речовин) і ст.205 КК РФ (терористичний акт).