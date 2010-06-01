Штурман літака Качинського постійно озвучував висоту

Диспетчер військового аеродрому "Північний" наказав пілотам, які управляли літаком Президента Польщі Леха Качинського, збільшити висоту, коли літак опинився на висоті 40-50 метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у оприлюдненій сьогодні в Польщі стенограмі розмов пілотів Ту-154, який розбився 10 квітня поблизу Смоленська.

Згідно із записом одного з бортових самописців літака, команда "горизонт 101" прозвучала за 10 секунд після того як Ту-154 опинився на висоті 100 метрів, на якій екіпаж мав прийняти рішення про спробу посадки літака або відліт на запасний аеродром.

Водночас записи свідчать, що пілоти не відреагували на попередження системи TAWS, яка вперше видала пілотам команду збільшити висоту ще за 17 секунд до того як літак зіткнувся з першим деревом та за 23 секунди до катастрофи (одразу після того як літак перетнув позначку 100 метрів).

За 15 секунд до падіння Ту-154 на висоті близько 80 метрів інший пілот дав команду "відходимо", але літак продовжував знижуватися.

Штурман озвучував висоту, на якій знаходився літак, аж до того моменту, поки літак знизився на висоту 20 метрів над землею.

Разом зі тим, у “чорних скриньках” немає записів, з яких можна дізнатися, чому літак продовжував знижуватися.

Останнє, що зафіксували бортові самописці, які припинили працювати о 10 годині 41 хвилині та 05 секунді, були крики в кабіні пілотів.

Записи також підтверджують раніше оприлюднену інформацію про те, що диспетчер аеродрому повідомив екіпаж про складні погодні умови, через які "немає умов для посадки", але екіпаж вирішив здійснити одну спробу для того, аби самому визначити, чи можна посадити літак.

Диспетчер “Північного” також просив екіпаж бути готовим відійти на запасний аеродром зі ста метрів.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня літак Президента Польщі Л.Качинського, на борту якого перебувало 96 осіб, розбився під час заходження на посадку на військовий аеродром “Північний” поблизу російського міста Смоленськ.

Л.Качинський з дружиною і делегацією високопосадовців планував взяти участь в траурних заходах, приурочених до 70-х роковин Катиньської трагедії.

Вчора, 31 травня, Росія передала Польщі стенограму та копії записів "чорних скриньок" літака.