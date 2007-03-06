Рейтинг найдорожчих міст світу: Осло на 1-ому місці

Прожитковий мінімум в Лондоні перевищує вартість життя в Токіо і на 25% випередив вартість життя в Нью-Йорку. Такі дані щорічного рейтингу 132 міст світу за цінами споживчих кошиків, складеного журналом Economist.

Проте столиця Великобританії - не найдорожче місто світу. Ця сумнівна честь припала на долю столиці Норвегії Осло, за нею слідують Париж і Копенгаген. Лондон перемістився з 7-го місця на 4-е, витіснивши Токіо і Осаку, у міру того як інфляція в Японії зберігалася на нулі, а в Лондоні підскочили ціни на транспорт.

Ціни в Манчестері, другому місті Великобританії, включеному в список, майже ідентичні цінам в Нью-Йорку і вищі, ніж практично в будь-якому іншому місті США.

Найдешевша столиця світу – Тегеран, де споживчий кошик коштує менше чверті тієї ціни, яку доводиться платити лондонцям. Маніла на Філіппінах і Мумбаї в Індії теж є дешевими містами.

"Старенька Європа" перетворилася на "дорогу стареньку Європу", пише Economist.

Найдорожчим містом за межами ЄС була визнана Москва, де вартість прожиткового мінімуму зараз вища, ніж у Нью-Йорку.

В ході дослідження порівнювалися переведені в долари ціни на товари, що включають продовольчі товари, комунальні платежі, предмети господарського ужитку, а також рахунки за таксі і ресторани. Лондон очолює список за цінами на транспорт і нехарчові продовольчі товари, але газ і електрика залишаються тут відносно недорогими.

Багато змін в світовому рейтингу пояснюються падінням долара і зростанням євро. Ціни в деяких містах США зараз порівняно низькі, в порівнянні з цінами в багатьох країнах, що розвиваються. Наприклад, Атланта, найдешевше місто США, зараз в рейтингу нижче, ніж Касабланка в Марокко і Шеньчжень в Китаї.

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