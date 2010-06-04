Назарбаєв пояснив, чому відмовився бути лідером

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який не підписав напередодні закон, що наділяє його статусом лідера нації, не виключає того, що в майбутньому за необхідності він сам може попросити додаткових повноважень, і упевнений, що одержить їх, зазначається в його зверненні до співвітчизників, оприлюдненому у п`ятницю в офіційних ЗМІ республіки.

Парламент Казахстану в середині травня прийняв поправки до конституційних законів, що наділяють президента Назарбаєва статусом лідера нації, але Назарбаєв у четвер не став підписувати цей закон.

Відповідно до поправок, з лідером нації необхідно погоджувати питання передачі держорганам і посадовцям права ініціації важливих питань, щодо державного устрою і безпеки країни. Закон визначає, що лідер нації не може бути затриманий, арештований, притягнений до кримінальної або адміністративної відповідальності за діяння, здійснені їм в період виконання повноважень президента і після їх припинення.

При цьому замах на життя лідера нації закон відносять до категорії терористичних злочинів. За псування зображень першого президента - лідера нації, публічні образи і перекручування фактів його біографії пропонувалося ввести кримінальну відповідальність.

"Якщо в майбутньому виникне яка-небудь серйозна загроза розвитку країни і безпеки її громадян, територіальній цілісності і національним інтересам, я сам попрошу додаткових повноважень і, упевнений, одержу їх, надавши необхідну аргументацію", - наводить звернення Назарбаєва до казахстанців РІА "Новости".

Назарбаєв нагадав, що він завжди рішуче припиняв всі славослів`я на свою адресу, всі пропозиції про те, "щоб особливо відзначити роль" його особи. "Я як чинний президент був завжди проти портретів на грошових знаках, звань та іншої суєти навколо цього питання. Я завжди прагнув бути вище за всіляку пихатість і залишаюся на цій позиції", - наголошується в зверненні.

За Конституцією республіки, подолати заперечення президента на конституційний закон депутати можуть трьома чвертями голосів від кожної палати окремо.