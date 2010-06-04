Японія має нового прем'єра
09:30, 04 червня 2010Світ
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Попередній пішов у відставку, бо не виконав передвиборну обіцянку
Японський парламент обрав Наото КАНА новим прем`єр-міністром країни.
Як повідомляє «Газета.ру», раніше Н.КАНА було обрано лідером правлячої Демократичної партії Японії.
Попередній глава уряду Юкіо ХАТОЯМА пішов у відставку за власним бажанням. Сам Ю.ХАТОЯМА пояснив своє рішення неможливістю виконати передвиборну обіцянку про виведення американської військової бази.
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