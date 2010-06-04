Японія має нового прем'єра

Японський парламент обрав Наото КАНА новим прем`єр-міністром країни.

Як повідомляє «Газета.ру», раніше Н.КАНА було обрано лідером правлячої Демократичної партії Японії.

Попередній глава уряду Юкіо ХАТОЯМА пішов у відставку за власним бажанням. Сам Ю.ХАТОЯМА пояснив своє рішення неможливістю виконати передвиборну обіцянку про виведення американської військової бази.