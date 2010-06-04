Фонд порятунку євро може запрацювати вже влітку.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія французької газети “Le Figaro” з посиланням на джерела, обізнані щодо ходу переговорів.

За інформацією видання, у понеділок, 7 червня, Єврогрупа на своєму засіданні у Люксембурзі може затвердити усі необхідні документи для початку роботи Європейського інструменту фінансової стабільності, який буде готовий надати допомогу країнам-членам зони євро, що мають значний бюджетний дефіцит, на загальну суму в 750 млрд. євро.

На переконання країн-членів Єврогрупи, створення такого інструменту має заспокоїти фінансові ринки і посилити позиції євро.

Єврогрупа на своєму засіданні також планує призначити президента Європейського інструменті фінансової стабільності. Крім того, для управління інструментом буде створено спеціальну Раду, яка повинна буде ухвалювати рішення лише одностайно.

Інтернет-версія французької газети “Le Figaro” повідомляє, що будь-яка допомога країнам-членам зони євро надаватиметься лише після затвердження країнами, що постраждали від фінансової кризи, багаторічних планів, спрямованих на зниження бюджетного дефіциту та зменшення видатків бюджетів, а також після надання згоди на постійний моніторинг виконання таких планів та витрачання отриманої допомоги.

Передбачається, що сам інструмент зможе гарантувати надання 440 млрд. євро (або майже 4% ВВП єврозони) у вигляді позик. Крім того, 60 млрд. євро надасть Єврокомісія, 250 млрд. євро – Міжнародний валютний фонд.

За попередніми домовленостями, інструмент зможе надавати допомогу у два способи: або надавати позики для країн, що відчувають проблеми з фінансуванням бюджетів, або безпосередньо надавати позики постраждалим країнам після спільного запозичення на світових ринках.

Як повідомляв УНІАН, курс євро на світових ринках продовжує знижуватися. Сьогодні один євро коштував на ринках менше, ніж 1,21 дол. США – це найнижчий показник з квітня 2006 року.

Проблеми з курсом євро стали очевидними після виявлення значного фінансового дефіциту в Греції, який за підсумками 2009 року становив 12,7% ВВП при максимально допустимому за внутрішніми правилами для країн-членів зони євро в 3%ВВП. Схожі проблеми з дефіцитом бюджету мають ще ряд країн-членів зони євро, зокрема, Іспанія, Італія та Португалія.

ЄС вже розробив окрему програму допомоги Греції спільно з Міжнародним валютним фондом, однак це не зупинило падіння курсу євро.