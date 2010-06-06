Клінтон «приписала» королеві Великобританії зайвий тиждень

Держсекретар США Хіларі КЛІНТОН напередодні привітала з днем народження королеву Великобританії ЄЛИЗАВЕТУ Другу, як виявилося помилково на тиждень раніше, пише газета Telegraph.

Королева відзначає свій офіційний день народження 12 червня. Насправді 84 роки королеві виповнилося 21 квітня.

Помилку помітили в Білому Домі, коли привітання Х.КЛІНТОН від імені президента Барака ОБАМИ і народу Сполучених Штатів вже було відправлено.

"Ми це зробили на тиждень раніше. Зазвичай краще привітати на тиждень раніше, ніж на тиждень пізніше", - відбувся жартами представник Білого дому перед журналістами у Вашингтоні.

У Букінгемському палаці підтвердили факт помилки.

"Це, звичайно, просто помилка, і це зовсім не привід для образи", - цитує газета слова представника Букінгемського палацу.

"Від імені президента ОБАМИ і народу Сполучених Штатів я рада побажати королеві ЄЛИЗАВЕТІ Другій щасливого дня народження і передати найтепліші побажання народу Великобританії і країн Співдружності", - зазначаться в заяві держсекретаря США.

За її словами, протягом багатьох десятиліть США і Великобританія разом відстоювали інтереси миру, свободи і глобального процвітання. Цього року, нагадала Х.КЛІНТОН, світ відзначає 65-річчя завершення Другої світової війни, "коли дві країни, разом з нашими партнерами, об`єдналися для перемоги над фашизмом і тиранією".

Зараз, як наголосила Х.КЛІНТОН, особливі відносини США і Великобританії створюють міцну основу для спільного подолання проблем ХХІ-го століття, від підтримки місії в Афганістані до відновлення світової економіки після кризи і мирного врегулювання на Близькому Сході.