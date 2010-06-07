Польський урядовець визнав, що звинуватив ОМОН неправомірно

Прес-секретар польського уряду Павел ГРАСЬ визнав, що неправомірно звинуватив працівників російського ОМОНу в крадіжці банківських карток однієї із жертв Смоленської авіакатастрофи .

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ГРАСЬ сказав журналістам у Варшаві.

„Насправді йшлося не про працівників ОМОНу, які також працюють при охороні цього об’єкту, а про солдатів одного з інших формувань, які також були на місці катастрофи”, - сказав він.

П.ГРАСЬ зазначив, що помилково припустив, що на місці катастрофи працювали лише працівники ОМОНу.

Прес-секретар сказав, що це непорозуміння було з’ясовано з російською владою дипломатичними каналами.

Він додав, що мав місце лише один такий випадок, відзначивши оперативне затримання злодіїв російськими правоохоронцями.

Як повідомлялося, після катастрофи польського літака під Смоленськом з’явилася інформація про крадіжку двох банківських карток генерального секретаря Ради охорони пам’яті боротьби та мучеництва Анджея Пшевозніка, який загинув тоді.

Злодії зуміли заволодіти близько 2 тис. доларів з рахунку загиблого польського чиновника.