Не намагайтеся назвати щурячу отруту іменем міністра

Китайській компанії з виробництва щурячої отрути не вдалося назвати свою продукцію ім`ям високопоставленого урядовця, передає Бі-бі-сі з посиланням на державні ЗМІ Китаю.

Місяць тому компанія зробила спробу назвати ряд своїх хімікатів ім`ям голови державного відомства з питань контролю продовольства і медикаментів Чжен Сяоу. Проте влада країни вирішила, що, хоча урядовець нині під слідством за підозрою в корупції та перевищенні службових повноважень, він має право на захист свого імені. "Китайське законодавство забороняє використовувати як торгову марку назви, які можуть чинити на суспільство негативний вплив", - прокоментував ситуацію неназваний китайський чиновник.

На думку спостерігачів, бажання назвати щурячу отруту ім`ям Чжена Сяоу пояснюється особистою ворожнечею між представниками компанії і чиновником, який свого часу заборонив виробництво одного з хімікатів.

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