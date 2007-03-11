Литва святкує річницю відновлення незалежності

14:46, 11 березня 2007
Світ
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У виступах звучали і не зовсім святкові нотки

У Литві сьогодні відзначається 17-та річниця відновлення державної незалежності.

Як передає ІТАР-ТАСС, урочисте засідання Сейму (парламенту), що відбулося сьогодні, стало головною подією свята. Проте у виступах Президента Валдаса АДАМКУСА, спікера Сейму Віктораса МУНТЯНАСА, інших ораторів прозвучали і не зовсім святкові нотки. Глава держави, зокрема, закликав політиків країни "повернути довіру населення до тих ідеалів свободи, які були проголошені в Акті незалежності 11 березня 1990 року, щоб слова і справи не розрізнялися".

Опівдні на Площі незалежності перед будівлею Сейму пройшла урочиста церемонія підняття державних прапорів країн Балтії. А ввечері просто неба відбудеться святковий концерт майстрів мистецтв Литви.

***11 березня 1990 року Верховна Рада республіки ухвалила рішення про вихід Литви зі складу СРСР, припинила дію радянської Конституції, оголосила про відновлення незалежності країни.

 

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